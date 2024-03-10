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Ankara'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Kılındı

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Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Ankara'daki camilerde kılındı. Teravih namazı öncesi camilerin minareleri ışıklandırıldı ve mahyalar asıldı. Başkentliler camilere akın etti ve çocuklar da salavatlara eşlik etti.

Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Ankara'daki camilerde kılındı.

Teravih namazı öncesi ülke genelindeki camilerin minareleri ışıklandırıldı, bazı camilere "Dua ibadetin özüdür", "En güzel nasihat iyi örnek olmaktır" yazılı mahyalar asıldı.

Yatsı namazı vaktinin gelmesiyle ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen başkentliler Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere camilere geldi.

Ramazan coşkusunu aileleriyle yaşayan çocuklar da camilerde salavatlara eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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