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Ankara'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Ankara'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Başkentte Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Başkentte Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik seferleri bayram süresince ücretsiz yolcu taşıyacak.

Ücretsiz ulaşım hizmeti, 2-3 ve 4 Mayıs'ta saat 06.00'dan 24.00'e kadar uygulanacak.

Ayrıca, arife gününden itibaren Karşıyaka, Sincan-Çimşit ve Ortaköy mezarlıklarına da ring seferleri düzenlenecek.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Ramazan Bayramı, Bayram, Ankara, Metro, Güncel, Haberler

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