Ankara'da kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde evde çıkan kavga sırasında O.E.'nın (31) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Gazi Karaca (48) öldü, Fikret T. (64) ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehit Mehmet Kocakaya Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.E. ve Gazi Karaca evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.E. yanında bulunan pompalı tüfekle Gazi Karaca ve evde bulunan Fikret T.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kişi yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sol bacağından yaralanan Fikret T. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken, Gazi Karaca'nın cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. O.E.'nin ise olay sonrası kaçtığı belirlendi. Polis O.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
