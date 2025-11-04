Haberler

Yerlikaya'dan Polislere Müzakere Eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislere yönelik "Toplumsal Olaylarda Müzakere Dili Eğitim Çalıştayı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislere yönelik "Toplumsal Olaylarda Müzakere Dili Eğitim Çalıştayı"na katıldı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın ikinci gününde polislerle bir araya geldiklerini bildirdi.

Müzakerenin kamu otoritesinin meşruiyetini güçlendirdiğini vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere geri adım atmak değildir, aklın öne alınmasıdır. Devlet aklı, şiddeti önleyen yöntemi, tansiyonu düşüren dili, gereksiz riski azaltan tekniği benimsemektedir. Sabır, sükunet, sahicilik… Sabrımız gerilimi söndürsün, sükunetimiz provokasyonu bozsun, sahiciliğimiz vatandaşın kalbine dokunsun. Biz, gücümüzü kanundan ve milletimizden alıyoruz."

Öte yandan EGM'den yapılan açıklamada, dün başlayan ve üç gün sürecek çalıştay ile toplumsal olaylarda görev yapan polislerin müzakere ve iletişim becerilerinin daha da geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.