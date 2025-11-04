Yerlikaya'dan Polislere Müzakere Eğitimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislere yönelik "Toplumsal Olaylarda Müzakere Dili Eğitim Çalıştayı"na katıldı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın ikinci gününde polislerle bir araya geldiklerini bildirdi.

Müzakerenin kamu otoritesinin meşruiyetini güçlendirdiğini vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere geri adım atmak değildir, aklın öne alınmasıdır. Devlet aklı, şiddeti önleyen yöntemi, tansiyonu düşüren dili, gereksiz riski azaltan tekniği benimsemektedir. Sabır, sükunet, sahicilik… Sabrımız gerilimi söndürsün, sükunetimiz provokasyonu bozsun, sahiciliğimiz vatandaşın kalbine dokunsun. Biz, gücümüzü kanundan ve milletimizden alıyoruz."

Öte yandan EGM'den yapılan açıklamada, dün başlayan ve üç gün sürecek çalıştay ile toplumsal olaylarda görev yapan polislerin müzakere ve iletişim becerilerinin daha da geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.