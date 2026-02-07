Haberler

EGM'den Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'daki bir araç muayene istasyonunda çıkan kavgada fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru için başmüfettiş görevlendirdi. Olay sonrası iki kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da bir araç muayene istasyonundaki kavga sonrası fenalaşan polis memurunun hayatını kaybetmesiyle ilgili polis başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Şubat'ta Ankara'da bir araç muayene istasyonunda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polis memuru Melih Okan Keskin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu üzücü hadise sonucunda araç muayene istasyonu çalışanları M.Y. ve S.A. isimli kişiler adli mercilerce tutuklanmıştır. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
