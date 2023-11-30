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Ankara'da polis memuru silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti

30 Kasım 2023 23:27 Son Güncelleme: 23:29 Abone Ol

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı. Polis memurunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.