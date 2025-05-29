Ankara'da Polis Eşleri Derneğinden şehit ve gazi çocuklarına destek kermesi

Ankara'da Polis Eşleri Derneğince, şehit ve gazi çocuklarının öğrenimine katkı sunmak amacıyla kermes düzenlendi.

Anıttepe Polis Akademisi Yerleşkesi'nde düzenlenen kermese, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, daire başkanları, şube müdürleri, 81 ilden emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

81 ildeki polis eşlerinin katılımıyla 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında devam edecek kermeste, yöresel gıda ürünleri, el yapımı eserler, tablolar ve giyim eşyalarına kadar birçok ürün yer aldı. Polis teşkilatının çeşitli birimleri de açtıkları stantlarla etkinliğe destek verdi.

"Güvenlik için çalışan eller yardım için kenetleniyor" sloganıyla düzenlenen kermesin açılış konuşmasını yapan Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, "Önümüzdeki 4 gün boyunca vefa ve dayanışmanın harmanlandığı, güvenlik için çalışan ellerin yardım için kenetlendiği bir iyilik atmosferini hep birlikte yaşayacağız. 81 ilimizin yöresel ürünleriyle bezenmiş kermesimizle Anadolu'yu başkentte buluşturacağız." dedi.

Kermesle birlikte özel ürünlerin vatandaşlara sunulacağını belirten Demirtaş, geniş bir aile olmanın ve güçlü bir teşkilat çatısı altında kenetlenmenin en güzel örneklerinden birine şahitlik edeceklerini ifade etti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu kermes neticesinde elde edeceğimiz gelirlerle 2025-2026 eğitim öğretim döneminde evlatlarımıza burs desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Bu bursları, imkanlarımız doğrultusunda her yıl eylül-haziran döneminde 10 ay süreyle vermekteyiz. Ayrıca, ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz öğrencilerimize bir defaya mahsus eğitim yardımı da yapmaktayız. Bu sayede gençlerimize bir soluk, bir nefes olmayı arzu ediyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya da "Neredeyse 40 yıllık bir maziye sahip olan Polis Eşleri Derneğimiz, başkanı da mensupları da kadim ve çok güçlü bağlarla birbirine kenetli emniyet teşkilatımızın çok kıymetli mensuplarına da bu anlamlı dayanışma için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Nur Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Çok kıymetli emniyet teşkilatı mensuplarımızın üniversitede öğrenim gören evlatlarına burs desteği sağlamak amacıyla düzenlediğimiz, 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan kermesimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepimizi bir kez daha içten dileklerimle selamlıyorum. Gençlerimizin başarıları daim, dayanışmamız ve bu güzel buluşma kaim olsun inşallah."

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyetin katılımıyla kermesin açılış kurdelesi kesildi, stantlar gezilerek bilgi alındı, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.