Ankara'da Polis Ekipleri Telefon Hırsızlarını Yakaladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis ekipleri, Kızılırmak Caddesi'nde bir binanın önünde unutulan telefonu çalan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Ekipler, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek titiz bir çalışma yaptı ve çalınan telefonu sahibine teslim etti.