Ankara'da Polis Ekipleri Telefon Hırsızlarını Yakaladı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis ekipleri, Kızılırmak Caddesi'nde bir binanın önünde unutulan telefonu çalan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Ekipler, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek titiz bir çalışma yaptı ve çalınan telefonu sahibine teslim etti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis ekipleri telefon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı.
Olay, Kızılırmak Caddesi'nde bir binanın önünde 28 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. 2 kişi bina önünde unutulan telefonu alıp kaçmıştı. Ankara Çankaya Şehit Fuat Bal Polis Merkezi Suç Araştırma büro ekipleri 150 saatlik kamera görüntüsü izledi. Titiz bir çalışma yapan ekipler hırsızları kıskıvrak yakaladı ve çalınan telefonu bularak sahibine ulaştırdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel