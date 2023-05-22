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Ankara'da PKKKCK ve DEAŞ soruşturmalarında 17 gözaltı

Güncel Haberler

Ankara'da PKKKCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı (2)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKKKCK terör örgütüne yönelik soruşturmada; 19 Mart'ta Çankaya Anıtpark'ta düzenlenen 'Nevruz' etkinliğinde PKKKCK propagandası yapan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Ankara'da PKKKCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı (2)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKKKCK terör örgütüne yönelik soruşturmada; 19 Mart'ta Çankaya Anıtpark'ta düzenlenen 'Nevruz' etkinliğinde PKKKCK propagandası yapan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. 19 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, yapılan ev aramalarında şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mermi, 1 kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile fişekler; ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması çalışması sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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