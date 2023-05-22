Ankara'da PKKKCK ve DEAŞ soruşturmalarında 17 gözaltı

Ankara'da PKKKCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı (2)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKKKCK terör örgütüne yönelik soruşturmada; 19 Mart'ta Çankaya Anıtpark'ta düzenlenen 'Nevruz' etkinliğinde PKKKCK propagandası yapan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. 19 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, yapılan ev aramalarında şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mermi, 1 kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile fişekler; ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması çalışması sürüyor.