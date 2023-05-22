Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı (2)

PKK/KCK SORUŞTURMASINDA 17 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada; 19 Mart'ta Çankaya Anıtpark'ta düzenlenen 'Nevruz' etkinliğinde PKK/KCK propagandası yapan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. 19 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, yapılan ev aramalarında şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mermi, 1 kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile fişekler; ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

- Şüphelilerin sevk edilmesi

Haber: ANKARA,