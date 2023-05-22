Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı

Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı

Güncel Haberler

ANKARA'da, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Ankara'da PKK/KCK adına etkinliklere katılarak terör örgütünün propagandasını yapan 19 şüpheli belirlendi. Ayrıca, DEAS¸ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 5 kişi saptandı. Toplam 24 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title