Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, 24 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 19, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel