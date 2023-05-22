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Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, 24 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 19, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Ankara PKK Güncel Haberler

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