Ankara'da PKK/KCK ve DEAŞ Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, 24 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.