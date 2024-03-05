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Ankara'da PKK/KCK soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde "gençlik yapılanması" içerisinde "Demokratik Öğrenci Meclisi" altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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