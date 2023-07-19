Ankara'da PKK/KCK/PYD/YPG ile irtibatı bulunan yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile irtibatlı olan ve çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 14 şüpheliyi tespit etti. Operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edilecek.

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile irtibatı bulunan ve geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile irtibatlı olan ve bazıları daha önce çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 10'unu yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. - ANKARA