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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

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ANKARA'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı 14 şüpheliyi belirledi. Örgüt için geçmiş yıllarda faaliyet yürüttükleri de tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı 14 şüpheliyi belirledi. Örgüt için geçmiş yıllarda faaliyet yürüttükleri de tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü:

Şüphelilerin emniyetten çıkarılma anları

Haber: Murat BEKMEZCİ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ankara PKK Güncel Haberler

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