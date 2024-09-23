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Ankara'da Pencereden Düşen Genç İçin Cenaze Töreni

Ankara'da Pencereden Düşen Genç İçin Cenaze Töreni
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Ankara'da 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Aymergen için cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden ailesi, gözyaşları içinde mezarlıkta uğurladı.

Ankara'da, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Aymergen için Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Cenazede Zekiye-İlhan Aymergen çifti taziyeleri kabul etti. Aymergen, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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