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Ankara'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Ankara'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Güncel Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç, tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Ayaş Caddesi'nde yaşanan olayda, bir belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan gençler, faciaya davetiye çıkardı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sincan Ankara Güncel Haberler

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