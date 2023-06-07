Ankara'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç, tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.