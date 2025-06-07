Ankara'da Parkta İçki İçen Grupla Mahalle Arasında Kavga

Ankara'da Parkta İçki İçen Grupla Mahalle Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde parkta içki içen bir grup ile mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir mahalleli, grubu balta ile tehdit etti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da parkta içki içen grup ile mahalle arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bir mahalleli, grubu balta ile tehdit ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta içki içen M.S., D.U.Ö., O.S. ve M.M. ile çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle onları uyaran Ü.Ç, İ.Ç., B.Ç., M.Ç. ve G.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İçki içen grup otomobille bölgeden uzaklaştıkları sırada, Ü.Ç. evinin bahçesinden aldığı baltayla onları tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.