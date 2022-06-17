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Ankara'da parkta çıkan yangın, paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ankara'da parkta çıkan yangın, paniğe neden oldu

ANKARA Yenimahalle ilçesinde bulunan parkta çıkan yangın, paniğe neden oldu.

ANKARA Yenimahalle ilçesinde bulunan parkta çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü.

Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan parktaki ağaçlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Parkta çıkan yangını gören mahalle sakinlerinden Muhammet Burak Say, "Park üzerinde dumaların yükseldiğini görünce nereden geldiğine baktım. İlerleyince çamların yandığını gördüm. Hemen 112'yi arayıp itfaiyeye haber verdim onlar da gelip müdahale etti" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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