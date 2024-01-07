Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.C.D. (22) idaresindeki 06 BVD 057 plakalı otomobil, Yozgat Bulvarı mevkisinde kontrolden çıkarak, park halindeki 06 ECP 540 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan M.C.D. sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.