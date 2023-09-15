Ankara'da park halindeki otomobili çalan şüpheli, polis ve mahalle bekçisi tarafından yakalandı

Hırsızlık şüphelisi bacaklarından vurularak yakalandı; o anlar kamerada

ANKARA'da park halindeki otomobili çalan 2 şüpheliden Ö.D., elindeki bıçakla polisten kaçmaya çalışırken, mahalle bekçisi tarafından bacaklarından silahla vurularak yakalandı. Ö.D.'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mamak ilçesinde meydana geldi. İ.K., otomobilinin park ettiği yerde olmadığını görünce polis merkezine şikayette bulundu. Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada otomobilin, şüpheliler Ö.D. ve O.A. tarafından çalındığı belirlendi. Çalınan araç, şüphelilerin adresinde park halinde bulundu. Aracın içinde direksiyonun alt kısmında kablolarla uğraşırken polisin geldiğini gören şüpheli Ö.D., kaçmak istedi. Üzerindeki bıçakla 1 polis memurunu yaralayan şüpheli, "Ya ben ya siz ölürsünüz, bırakın beni" diye bağırarak, koşmaya başladı. Polis, yaşanan kovalamaca sırasında bıçağı çevresindeki vatandaşlara da savuran şüpheliyi havaya uyarı ateşi açarak ve biber gazı ile müdahale ederek durdurmaya çalıştı. Buna rağmen bıçağı bırakmayan şüpheli Ö.D., mahalle bekçisi tarafından silahla bacaklarından vurularak yakalandı. Ö.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürürken, şüphelinin elindeki bıçakla çevresine zarar vermeye çalışması ve bekçi tarafından vurulması güvenlik kamerasına yansıdı.