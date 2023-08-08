Ankara'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halindeki otomobilin alev topuna döndüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü ve yaralanan olmadı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halindeki otomobilin alev topuna döndüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gültepe Mahallesi, 1741'inci sokakta yer alan Pınarbaşı Apartmanı'nın garajında meydana geldi. İddialara göre, yangın öncesi patlama sesi duyuldu. Sesi işiterek olay yerine giden vatandaşlar aracın alev topuna döndüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Olaya tanıklık eden Ayşe Yıldız, bina garajında çıkan yangının bütün binayı sokağa döktüğünü belirterek, "Binadakiler bize bağırdı. Ben koştum, pat pat ses çıkıyor araçtan. Hemen itfaiyeyi arayın itfaiye gelsin, dedim. İnsanlar sıcak ortamlara ve garajlara araba bırakmasın. Araç yanınca çok korktum. Evlerim yanacak diye aklım başımdan gitti." diye konuştu. - ANKARA