Ankara'da park halindeki 5 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki 5 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki 5 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ömer Öztürk idaresindeki 06 DHN 632 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda park halindeki 5 otomobile çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Öztürk, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel