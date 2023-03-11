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Ankara'da park halindeki 5 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'da park halindeki 5 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki 5 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki 5 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ömer Öztürk idaresindeki 06 DHN 632 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda park halindeki 5 otomobile çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Öztürk, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Ömer Öztürk Ankara Güncel Haberler

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