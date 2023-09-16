Ankara'da Para Dolu Çanta Çalma Olayında Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Ankara'da gerçekleşen para dolu çanta çalma olayında, polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamera incelemesi sonucu 2 kapkaççı yakalandı. Şüphelilerden birinin sahte kimlik kullandığı ve 31 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan adli işlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da para dolu çantayı çalan 2 kapkaççı, polis ekiplerinin 78 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi ile yakalandı. Şüphelilerden birinin 31 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde para çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandıkları aracın geliş ve gidiş güzergahındaki 78 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu olayda kullanılan aracın plakası ve modeli belirlendi. Aracın plakasının ise ikiz plaka olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden birinin olay öncesi plakası belirlenen gri renkli başka bir araçla olay yerine yakın Köroğlu Parkı'na gelerek olayda kullanılan araca bindiği ve olay sonrası tekrar aynı parka geldiği ve bu parkı üst olarak kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin olayda kullanılan aracın sahte plakalarını da parkta değiştirdikleri tespit edilirken, şahıslar kaçış güzergahları kapatılarak kıskaca alındı. E.A. ve A.O. isimli şüpheliler, 6 saat süren çalışmalar sonucu Ankara'yı terk edemeden yakalandı. Şüphelilerden A.O.'nun yapılan araştırmada A.İ. isimli şahıs olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin saklandıkları ikamette yapılan aramada ise 405 bin lira bulundu. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu, E.A. ve A.İ.'nin karıştıkları suçlardan aranmalarının olduğu, şüpheli A.İ.'nin karıştığı suçlardan toplam 31 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yapılan adli işlemlerden sonra mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ANKARA