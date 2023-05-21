Ankara'da Özel Hastanenin Çatısı Alev Alev
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara'da özel bir hastanenin çatısı alevlere teslim oldu
ANKARA - Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan özel bir hastanenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel