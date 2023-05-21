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Ankara'da Özel Hastanenin Çatısı Alev Alev

Güncel Haberler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'da özel bir hastanenin çatısı alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan özel bir hastanenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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