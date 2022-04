Ankara'da özel çocuklar ata binerek hem de terapi oluyor hem eğleniyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Fatih Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, eTwinning Terapötik Ata Binme Projesi kapsamında hem eğleniyor hem de terapi oluyor.

Kahramankazan Binicilik Tesisleri'ne gelen otizm ve down sendromlu çocuklar, önce midilli atları seviyor, tımar ediyor, ardından da havuç ve marul vererek elleriyle besliyor. Özel çocuklar, daha sonra at antrenörleri ve hipoterapi uzmanları gözetiminde at sürüşü ve yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Çocukların bu haftaki etkinliğine Kaymakam Abdullah Selim Parlar da katılarak, çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi aldı.

Özel eğitim öğretmeni ve proje koordinatörü Tuğba Yılmaz, AA muhabirine, eTwinning projesi kapsamında terapötik ata binme etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu projemizle kademe kademe aşamalar kaydettik. İlk etapta çocukların atlarla duygusal bağ kurmasını sağladık. Zamanla atı besleme, ata binme at üstünde postür duruşu, vücut duruşu, atla iletişim kurma gibi gelişmeler kaydettik." dedi.

At binme aktivitesinin bir projenin ötesinde uygulanmış yardımcı bir tedavi yöntemi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Projenin çocuklar üzerinde olumlu etkilerini gözlemledik. Çocukların sosyalleşmelerinde ilerleme kaydettik, iletişim kurma becerilerinin artırdık." diye konuştu.

At antrenörü ve hipoterapi uzmanı Furkan Karcı da etkinliğin çocukların kişisel gelişimleri ve sosyal ortamda kendilerini ifade etme, arkadaşlarıyla iletişim kurabilme anlamında çok olumlu katkılarda bulunduğunu gözlemlediklerini kaydetti.