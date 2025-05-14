Ankara'da Özel Çevre Koruma Paneli Gerçekleştirildi

Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ile Doğal Denge Derneğince, Özel Çevre Korumaya Bütünsel Yaklaşım paneli gerçekleştiriliyor.

Özel çevre koruma bölgesi ilan edilen bölgelerde, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve bu alanlarda sürdürülebilir bir yönetimin sağlanması amacıyla düzenlenen panelde, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, uygulamacılar ve gazeteciler bir araya geldi.

Panelin açılışında konuşan Doğal Denge Derneği Başkanı Ali Özer, bu etkinliğin verimli geçeceğini, doğaya karşı da bir kazanç olarak gördüklerini ifade etti.

Özer, panelde farklı uzmanların bir araya gelmesiyle birlikte çok kanallı bir değerlendirme yapılacağını, bunun sonucunda ise daha objektif ve doğru bir değerlendirmenin ortaya çıkacağını aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan ise "İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ilk nesil bizleriz. Çocuklar, gençler, yaşı almış, tecrübeli insanlar olarak bizleriz. Ama çok daha ilginç nokta şu ki, iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alması gereken son nesil de bizleriz. Biz önlemleri almazsak, gelecek nesillere özel çevre koruma alanları da bırakmamış olacağız. Bütün sorumluluk bizde." diye konuştu.

Panel, gün boyunca Prof. Dr. Ruşen Keleş'in ve Türkiye Doğa Koruma Direktörü Güner Ergün'ün başkanlığında, "Özel Çevre Koruma Yaklaşımda Kuruluş İlkeleri-Teknik Yapılanma Yönetim Anlayışı ve Öneriler", "Belediyeler ve Sivil Toplumun Rolü Akademik Çalışmalar ve Öneriler" oturumları ile devam edecek.