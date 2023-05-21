Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batıkent'te bulunan özel bir hastanenin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatının bir bölümünde hasar oluştu.