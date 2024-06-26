Ankara'da Otostop Yapan Tır Şoförüne Saldıran Şüpheli Yakalandı
Ankara'da otostop yaparak durdurduğu tırın şoförünü darbedip, aracını alarak kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara'da otostop yaparak durdurduğu tırın şoförünü darbedip, aracını alarak kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Çevreyolu Mamak Yol ayrımında 34 FTG 862 plakalı tırla ilerleyen Selim Ö, yol kenarında bekleyen O.O'yu yardım amacıyla aracına aldı.
Yolda seyir halindeyken şüphelinin saldırısına uğrayan Selim Ö, araçtan indirildi. Daha sonra tırı alan şüpheli, kaçtı.
Aracı çalınan Selim Ö'nün ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saatler süren kamera kaydı incelemesinin ardından Çankaya ilçesinde park halinde bulunan tıra ve zanlıya ulaşan ekipler, O.O'yu saklandığı yerde gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gasbedilen tırın şoföre teslim edileceği öğrenildi.