Ankara'da Otostop Yapan Tır Şoförü Darbedildi, Aracı Çalındı

Ankara'da bir şüpheli, otostop yaparak durdurduğu tırın şoförünü darbedip, aracını alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Çevreyolu Mamak Yol ayrımında 34 FTG 862 plakalı tırla ilerleyen Selim Ö, yol kenarında bekleyen kişiyi yardım amacıyla aracına aldı. Yolda seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin saldırısına uğrayan Selim Ö, araçtan indirildi. Daha sonra tırı alan şüpheli, kaçtı.

Aracı çalınan Selim Ö'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.