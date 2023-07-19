Ankara'da Otopark Kavgası: Komşu Aileler Birbirine Silah ve Bıçak Çekti

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları'nda yaşayan iki komşu aile arasında çıkan otopark kavgasında silah ve bıçak kullanıldı. Olay diğer komşuların araya girmesiyle son buldu. Tartışmanın sebebi olarak ise 3 yıl önce de benzer bir olay yaşandığı belirtildi.

Ankara'da komşu iki aile, otopark kavgasında birbirlerine silah ve bıçak çekti. Olay diğer komşuların araya girmesiyle son buldu.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları'nda yaşayan terör gazisi Tuncay A. ve komşusu Furkan E. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. 3 yıl önce de yine aynı konuda aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen iki komşu birbirlerine girdi. İddiaya göre bu sırada Furkan E.'nin annesi, Tuncay A.'nın eşine hakaret etti. Annesine hakaret edildiğini işiten Tuncay A.'nın oğlu Emrullah A., eline aldığı bıçakla evin balkonundan otoparka atladı. Furkan E. ise baba Tuncay A. ve oğluna silah çekti. Olay, diğer komşuların araya girmesiyle son buldu.

"Protez gözümü 10 gündür kullanamıyorum"

Tuncay A., olayda eşi ve oğlunun darp edildiğini iddia etti. Geçtiğimiz hafta sonu eşiyle beraber otoparkta bulunduğu sırada komşuları tarafından tacize uğradıklarını söyleyen Tuncay A., eşine Furkan E. tarafından vurulduğunu iddia ederek, "Binanın altıncı katından şahsın annesi Emine S.E. tarafından eşime hakaretler edildi namusuyla ve onuruyla ilgili. Eşim de (Kadının oğluna) 'Annene sahip çık' dedi. Eşim kendini anlatmaya çalışırken oğlu geldi. Bir kadına vurulur mu? Onun annesi de kadın, benim eşim de bir kadın. Çaresiziz, perişan durumdayız. Eşime vurdu. Ben yetişeyim dedim. Yetiştim, gücüm yetmedi. Beni de dövdü. Benim gözüme vurdu. Protez gözümü 10 gündür kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Oğluma saplayacağına bana sapla"

Tuncay A., olaya tanık olan oğlu Emrah A.'nın sinir haliyle elinde bıçakla otoparka geldiğini fakat elindeki bıçağı daha sonradan yere attığını belirterek, "Bu sefer karşı tarafın gelini Gizem E., bıçağı elinden alıyor oğluma saplamaya çalışıyor. Annesi o sırada ayılıyor ve yerinden kalkıyor. 'Oğluma saplayacağına bana sapla' diyor. Hepimizi darp ettiler. Sonra bize silah çektiler. Ben o silahı teröristler için kullanmıştım. Bir terör gazisi olarak bir başkası tarafından bana karşı kullanılması hiç hoş değil" iddialarında bulundu. - ANKARA