Ankara'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
ŞABANÖZÜ, ÇANKIRI (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çubuk- Şabanözü kara yolu Oyumiğde Mahallesi mevkisinde, Veysel Gülhan (49) yönetimindeki 34 LC 4697 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Ağır yaralanan Veysel Gülhan, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gülhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel