Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Nallıhan yönünden kent merkezine seyreden N.Ö. idaresindeki 06 KB 0275 plaka otomobil, D-140 kara yolu sanayi mevkisinde karşıdan karşıya geçen Zekiye K'ye (81) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.