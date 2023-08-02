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Ankara'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hidayet Altay'a (58), dün akşam Kumpınar Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken A.E.E'nin kullandığı 06 BVY 991 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerime kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Altay'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan Ankara Altay Güncel Haberler

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