Ankara'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.