Ankara'da otomobilin çarptığı müteahhit öldü Güncel Haberler ANKARA'nın Mamak ilçesinde müteahhit Orhan Ünlü (63), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. ANKARA'nın Mamak ilçesinde müteahhit Orhan Ünlü (63), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Mamak Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Ofisinden çıkarak yolun karşısındaki inşaat alanına inceleme yapmak için gitmek isteyen müteahhit Orhan Ünlü'ye, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Ünlü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Ünlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünlü'nün yakınlarının tepki gösterdiği sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih Güncel Haberler

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