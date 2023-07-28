Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Otomobilin Çarptığı Çocuğu Esnaf Kurtardı

Güncel Haberler

Ankara'nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuğu çevre esnafı aracın altından kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuğu çevre esnafı aracın altından kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Olay, Mamak ilçesi Kıbrıs Köyü Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu karşıdan karşıya geçerken Mavi Göl Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevre esnafı durumu 122 Acil Çağrı Merkezinde bildirdi. Çevre esnafı kızı arabanın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Talihsiz kız hastaneye kaldırılırken durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kıbrıs Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title