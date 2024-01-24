Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Otomobilin Çarptığı Ailede 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye çarptı. Kazada, Şermin Öcal, Fatma Öcal ve Öykü Öcal hayatını kaybetti.

Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Eskişehir yolu Temelli mevkisinde seyir halindeki 34 FDE 878 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şermin Öcal, Fatma Öcal ve Öykü Öcal yaşamını yitirdi. Yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal, ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Ankara Ölüm Trafik Kazaları Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title