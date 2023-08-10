Ankara'da Otomobil ve Dolmuşun Reklam Direğine Çarptığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ve dolmuş Batıpark AVM'nin reklam direğine çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekiplerinin basın mensuplarına engel olması dikkat çekti.

Ankara'da bir otomobil ve dolmuşun Batıpark AVM girişinde bulunan reklam direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, aynı yönde seyir eden 60 HV 091 plakalı otomobil ve 06 J 1134 plakalı dolmuş, Batıpark AVM'nin reklam direğine çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekiplerinin kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına engel olması ise dikkat çekti. - ANKARA