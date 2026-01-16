Haberler

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da bir belediye otobüsü, yolcu almak için durduğu sırada bir otomobile çarptı, ardından iki otomobile daha çarpması sonucu toplamda 4 kişi yaralandı. Kazada 1 kişinin durumu ağır. İlgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'da otomobilin yolcu alan belediye otobüsü ve 2 otomobile çarptığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ümitköy Metro İstasyonu önündeki otobüs durağında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, yolcu almak için duran Y.A. kontrolündeki belediye otobüsüne, ardından da yoldan geçen 2 otomobile çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, N.K. ve beraberindeki 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.K., itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. N.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı

Kimsesizdi! Zihinsel engelli çocuğun sonu da yürekleri dağladı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Mezarlık görevlisi fark etti! Kimseye haber vermeden gömmüşler
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası