Ankara'da Otomobil-Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Otomobil-Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.G. idaresindeki 34 BJG 595 plakalı otomobil, E-90 kara yolu Eskişehir istikameti Çokören mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 07 NST 46 plakalı minibüse çarptı.

Alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden S.G'nin kızının üniversite mezuniyet töreninden döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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