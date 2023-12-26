Ankara'da otomobil markete girdi: 2 kişi yaralandı

ANKARA'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin markete girmesi sonucu 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Şengül E. yönetimindeki 06 EV 1961 plakalı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanarak marketin içerisine girdi. Kazada sürücü ile marketteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Market ile otomobilde hasar oluştu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.