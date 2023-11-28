Ankara'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Bebek Ağır Yaralandı

Otomobil direğe çarptı; aynı aileden 3 kişi öldü, 1 bebek yaralandı

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde meydana geldi. A.B. (53) yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki plaka tanıma sistemi kameralarının bulunduğu platformun direğine çarpıp, alev aldı. Araçtaki yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. (52) ve E.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki erkek bebek ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bebeğin oyuncak arabası ve araçtaki diğer eşyalar da kaza sırasında çevreye saçıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kaza yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.