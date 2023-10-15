Ankara'da Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Ankara'nın Çankaya İlçesi Dikmen Caddesi üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dikmen istikametinden Kızılay istikametine giden Y. E. B. idaresindeki 06 BC 6656 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu, Kızılay'dan Dikmen istikametine giden Mustafa Akdağ idaresindeki 06 J 1845 dolmuşla kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücü Y.E.B hayatını kayberken dolmuş şoförü ve 13 yolcu yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla yolcu minibüsünden çıkarılan yaralılar, ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Dikmen Caddesi Ayrancı-Kızılay istikameti çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürdürülüyor.