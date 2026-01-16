Haberler

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Ankara'da meydana gelen kazada, bir otomobilin belediye otobüsüne ve iki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANKARA'da otomobilin yolcu alan belediye otobüsü ve 2 otomobile çarptığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ümitköy Metro İstasyonu önündeki otobüs durağında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, yolcu almak için duran Y.A. kontrolündeki belediye otobüsüne, ardından da yoldan geçen 2 otomobile çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, N.K. ve beraberindeki 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.K., itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. N.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

