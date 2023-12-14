Ankara'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 06 DZD 236 plakalı otomobil, Çubuk - Karagöl yolunda devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki N.E, E.D. ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.