Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara'da otomobil çarpışması: 2 yaralı

Ankara'da otomobil çarpışması: 2 yaralı

Güncel Haberler

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi 1524'üncü Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 M 9852 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapacağı sırada karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title