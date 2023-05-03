Ankara'da otomobil çarpışması: 2 yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi 1524'üncü Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 M 9852 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapacağı sırada karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.