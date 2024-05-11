Ankara'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.G.B. yönetimindeki 06 YA 0548 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde F.K'nin kullandığı 06 CDY 32 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 06 CDY 32 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.