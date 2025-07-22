Ankara'da Otomobil Çarpan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin çarptığı 85 yaşındaki Tasvire Cansu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İ.H.B'nin kullandığı 06 EMJ 041 plakalı otomobil, Cendere köyündeki yolda Tasvire Cansu'ya (85) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Cansu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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