ANKARA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ANKARA'nın Mamak ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü Erdal İ. hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarında meydana geldi. Erdal İ. yönetimindeki 06 KGP 95 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı üzerinden Natoyolu'na dönmeye çalışırken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere ve ardından yön tabelasının direğine çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada Erdal İ. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı. Mamak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.