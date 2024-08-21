Üye Girişi
Haberler

Ankara'da otobüs kazasında ölü sayısı 11'e çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin beton ayaklarına çarptığı kazada ölü sayısı 11'e çıktı. Kazada yaralanan Osman İleri ile Musa Bayar da tedavi gördükleri hastanede yaşamanı yitirdi.

ANKARA'da Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin beton ayaklarına çarptığı kazada ölü sayısı 11'e çıktı. Kazada yaralanan Osman İleri ile Musa Bayar da tedavi gördükleri hastanede yaşamanı yitirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel idaresindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, 9 Ağustos'ta Polatlı ilçesi yakınlarında üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kazada sürücü Çetin Karayel, Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat ve Mahmut Esin hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralılardan Osman İleri ile Musa Bayar da 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Böylece otobüs kazasında ölenlerin sayısı, 11'e yükseldi.

Musa Bayar'ın cenazesinin bugün, Osman İleri'nin cenazesinin ise yarın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polatlı Ankara Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi?
title